Автоэксперт Чуйкин дал рекомендации по выбору зимних шин

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Автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин рассказал, какой вариант зимних шин — с шипами или без — выбрать автолюбителям.
Автоэксперт Чуйкин дал рекомендации по выбору зимних шин
  • РИА Новости

Вариант без шипов больше подойдёт тем, кто любит комфорт и отсутствие сюрпризов на твёрдых городских дорожных покрытиях, а шипы — тем, кому приходится ездить по льду, заявил он в эфире радио Sputnik.

«В обиходе есть название «липучка» для нешипованной резины. Оно не очень корректное, но оно укоренилось. Это шина с зимним рисунком протектора. На ней нет шипов, а это значит, что такие шины более комфортные, они менее шумные. Ещё они лучше шипованных работают на очень твёрдом покрытии вроде брусчатки или трамвайных рельсов», — уточнил Чуйкин.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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