Правительство поддержало законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра

Российский кабмин дал положительный отзыв на внесённый в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учётом небольшой доработки.

Как пишет ТАСС, в отзыве кабмина указано на то, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» её изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта.

В правительстве предложили внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

Законопроект о техосмотре был внесён парламентариями «Единой России» 14 сентября.

Согласно инициативе, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Он будет необходим лишь при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц — для коммерческого автотранспорта она по-прежнему необходима, пояснили в ЕР.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.