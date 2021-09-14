В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра

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Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного технического осмотра для автомобилей, сообщили в пресс-службе партии.
В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Согласно инициативе, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Он будет необходим лишь при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц — для коммерческого автотранспорта она по-прежнему необходим, пояснили в ЕР.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство готово поддержать проект. Он отметил, что автолюбители следят за собственной безопасностью и будет правильным позволить им лично контролировать состояние своей машины.

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