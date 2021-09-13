«Лично контролировать состояние машины»: кабмин поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра

Короткая ссылка
Наталия Сергиевская, Ангелина Шурпина
Правительство России готово поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что автолюбители следят за собственной безопасностью и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.
«Лично контролировать состояние машины»: кабмин поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра
  • АГН «Москва»
  • © Антон Кардашов

Правительство России готово поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В ходе встречи зампред правительства Марат Хуснуллин отметил, что в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса кабмин принял решение отложить до 1 октября вступление в силу «нового порядка техосмотра с введением электронных диагностических карт и фотофиксации в автоматизированной информационной системе техосмотра».

«В рамках работы правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения мы с коллегами серьёзно занимались вопросом техосмотра. Я неоднократно давал поручение проработать вопрос упрощения процедуры ТО, потому что уже всем было очевидно, что это стало простым формализмом, на который тратили время и немалые финансовые средства порядка 30 млн владельцев в год», — заявил Хуснуллин.

Также по теме
Страховка без диагностики: в России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
В России 22 августа вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Соответствующий...

Вице-премьер уточнил, что по итогам проведённой работы было установлено, что ДТП с участием автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% от общего числа аварий, и подчеркнул, что техосмотр «слабо коррелирует» с обеспечением безопасности на дорогах. Кроме того, Хуснуллин отметил, что в правительственную комиссию обратились депутаты «Единой России», которые неоднократно получали запросы автовладельцев с просьбой разобраться с системой технического обслуживания.

«Как вы уже сказали, Михаил Владимирович, было предложено сделать процедуру прохождения техосмотра для владельцев некоммерческого транспорта добровольной. А обязательный техосмотр сохранить для них только на случай перерегистрации транспортного средства при смене собственника и при условии, что транспортному средству более четырёх лет», — обратился он к Мишустину, добавив, что предложение было поддержано правкомиссией. 

В свою очередь, глава кабмина ответил, что правительство поддержит данную инициативу.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал он.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с RT положительно оценил инициативу, отметив, что водители сами заинтересованы в том, чтобы следить за состоянием своего автомобиля.

«Сама отмена обязательного технического осмотра именно для частных лиц назрела в связи с тем, что международный опыт и тенденция показывают, что если люди имеют частные автомобили, они не враги себе. Люди следят за автомобилями, и для того, чтобы людям правильно формировать позицию, нужно стимулировать это за счёт обязательного страхования, за счёт снижения транспортного налога», — высказался эксперт.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто, в свою очередь, рассказал, что соответствующий законопроект, предположительно, будет внесён в Госдуму во вторник, 14 сентября.

«Решение будут приветствовать около 50 млн автомобилистов. Как говорит статистика, процедура никак не влияет на аварийность, просто отменяется дополнительный ежегодный побор», — заявил он.

Напомним, 7 сентября секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия совместно с правительством планирует доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Согласно инициативе, предлагается сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет, рассказал он. Для всех остальных случаев процедуру было предложено сделать добровольной.

  • АГН «Москва»
  • © Антон Кардашов

Сенатор подчеркнул, что инициатива распространяется исключительно на физических лиц, и пояснил, что на данный момент процедура «превратилась в формальность» и воспринимается водителями «как дополнительный налог».

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Соответствующий документ в начале июля подписал президент России Владимир Путин. Приобрести полисы без прохождения диагностики автовладельцы могут с 29 августа.

В Банке России отметили, что новый закон поможет упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также поспособствует повышению доступности ОСАГО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить