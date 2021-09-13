«Лично контролировать состояние машины»: кабмин поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра

Правительство России готово поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что автолюбители следят за собственной безопасностью и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.

Правительство России готово поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В ходе встречи зампред правительства Марат Хуснуллин отметил, что в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса кабмин принял решение отложить до 1 октября вступление в силу «нового порядка техосмотра с введением электронных диагностических карт и фотофиксации в автоматизированной информационной системе техосмотра».

«В рамках работы правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения мы с коллегами серьёзно занимались вопросом техосмотра. Я неоднократно давал поручение проработать вопрос упрощения процедуры ТО, потому что уже всем было очевидно, что это стало простым формализмом, на который тратили время и немалые финансовые средства порядка 30 млн владельцев в год», — заявил Хуснуллин.

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Вице-премьер уточнил, что по итогам проведённой работы было установлено, что ДТП с участием автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% от общего числа аварий, и подчеркнул, что техосмотр «слабо коррелирует» с обеспечением безопасности на дорогах. Кроме того, Хуснуллин отметил, что в правительственную комиссию обратились депутаты «Единой России», которые неоднократно получали запросы автовладельцев с просьбой разобраться с системой технического обслуживания.

«Как вы уже сказали, Михаил Владимирович, было предложено сделать процедуру прохождения техосмотра для владельцев некоммерческого транспорта добровольной. А обязательный техосмотр сохранить для них только на случай перерегистрации транспортного средства при смене собственника и при условии, что транспортному средству более четырёх лет», — обратился он к Мишустину, добавив, что предложение было поддержано правкомиссией.

В свою очередь, глава кабмина ответил, что правительство поддержит данную инициативу.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал он.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с RT положительно оценил инициативу, отметив, что водители сами заинтересованы в том, чтобы следить за состоянием своего автомобиля.

«Сама отмена обязательного технического осмотра именно для частных лиц назрела в связи с тем, что международный опыт и тенденция показывают, что если люди имеют частные автомобили, они не враги себе. Люди следят за автомобилями, и для того, чтобы людям правильно формировать позицию, нужно стимулировать это за счёт обязательного страхования, за счёт снижения транспортного налога», — высказался эксперт.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто, в свою очередь, рассказал, что соответствующий законопроект, предположительно, будет внесён в Госдуму во вторник, 14 сентября.

«Решение будут приветствовать около 50 млн автомобилистов. Как говорит статистика, процедура никак не влияет на аварийность, просто отменяется дополнительный ежегодный побор», — заявил он.

Напомним, 7 сентября секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия совместно с правительством планирует доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Согласно инициативе, предлагается сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет, рассказал он. Для всех остальных случаев процедуру было предложено сделать добровольной.

АГН «Москва»

© Антон Кардашов

Сенатор подчеркнул, что инициатива распространяется исключительно на физических лиц, и пояснил, что на данный момент процедура «превратилась в формальность» и воспринимается водителями «как дополнительный налог».

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Соответствующий документ в начале июля подписал президент России Владимир Путин. Приобрести полисы без прохождения диагностики автовладельцы могут с 29 августа.

В Банке России отметили, что новый закон поможет упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также поспособствует повышению доступности ОСАГО.