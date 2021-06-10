Исправное состояние: в МВД предложили сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что МВД предлагает сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной. Он отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего транспортного средства. По словам главы ГИБДД, для задействованных в перевозке людей и грузов автомобилей процедура останется обязательной. Днём ранее стало известно, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, исключающий диагностическую карту из перечня документов, необходимых для оформления ОСАГО.

МВД разработало предложение о добровольном техосмотре для легковых автомобилей, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ №170 «О техническом осмотре» и №196 «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — приводит РИА Новости слова Черникова.

Глава ГИБДД отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить технический осмотр добровольно. При этом техосмотр для водителей автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также нелегковых автомобилей по-прежнему будет обязательным.

«Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что, в свою очередь, позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей», — сказал Черников.

Правительство РФ также продлило действие оформленных ранее диагностических карт (они выдаются по итогу прохождения техосмотра) до 1 октября 2021 года. Как пояснила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

Таким образом правительство избавило владельцев действовавших на тот момент диагностических карт от необходимости проходить техосмотр по новым правилам. Напомним, что с 1 марта была введена фотофиксация процедуры с внесением в электронную базу информации о координатах места нахождения машины на момент техосмотра, а также о дате и времени начала и окончания его проведения. По данным СМИ, ряд операторов техосмотра заявил о затруднениях в связи с переходом на новые правила работы.

Эксперты положительно отозвались о предложенной главой ГИБДД инициативе. Об этом, в частности, высказался директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

«Собственно говоря, изначально мы за это выступали, потому что можно стимулировать проходить ТО, а не заставлять. Стимулировать можно с помощью ОСАГО, например», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он отметил важность сохранения процедуры техосмотра для автомобилей, используемых в коммерческой деятельности.

«Когда работает водитель, ему может быть плевать — он зарабатывает деньги. Вот его нужно обязать проходить технический осмотр, иначе он может перестать следить за автомобилем. А когда автомобиль в частном пользовании, это совсем другое дело. Человек возит самого себя и свою семью, и себе он не враг», — констатировал Канаев.

Отметим, что 9 июня Госдума одобрила во втором чтении законопроект, исключающий диагностическую карту из перечня документов, необходимых для оформления ОСАГО.

В этом документе предлагается исключить из закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» пункт, в котором говорится о требовании предъявить документ о прохождении техосмотра. Новый порядок планируется ввести в действие с 22 августа 2021 года.

Также по теме МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра, сообщает ТАСС.

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков также положительно оценил идею сделать техосмотр добровольным. Вместе с тем он задался вопросом о работе системы ОСАГО на фоне предложенных накануне изменений в сфере обязательного страхования и техосмотра. Как отметил эксперт, у страховой компании есть право регрессного иска.

«Если вы устраиваете аварию и наносите вред третьим лицам, то страховая компания по ОСАГО за вас заплатит, даже если у вас нет диагностической карты, но все эти деньги потом стребует с вас. Если мы сейчас отменяем ТО и переводим его в добровольную форму, то возникает вопрос: а что же тогда будет в этих случаях?» — рассуждает Кадаков.

Он напомнил, что система ОСАГО в России выросла из необходимости получить возмещение от человека, который нанёс кому-то ущерб.

«Человек должен понимать, что если он всё-таки попадает в аварию и будет признано, что он эту аварию совершил по причине неисправности транспортного средства, то он должен самостоятельно оплатить весь ущерб пострадавшей стороне, — предположил эксперт. — Вот он скажет: «Машина не моя. Она брата-свата. Мой доход пять рублей, и я вам компенсацию буду выплачивать в течение 120 лет». Вот как это сделать — я не знаю. Но на понятийном уровне я Черникова поддерживаю».