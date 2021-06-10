Исправное состояние: в МВД предложили сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным

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Сергей Гусаров, Полина Полетаева
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что МВД предлагает сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной. Он отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего транспортного средства. По словам главы ГИБДД, для задействованных в перевозке людей и грузов автомобилей процедура останется обязательной. Днём ранее стало известно, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, исключающий диагностическую карту из перечня документов, необходимых для оформления ОСАГО.
Исправное состояние: в МВД предложили сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

МВД разработало предложение о добровольном техосмотре для легковых автомобилей, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ №170 «О техническом осмотре» и №196 «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — приводит РИА Новости слова Черникова.

Глава ГИБДД отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить технический осмотр добровольно. При этом техосмотр для водителей автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также нелегковых автомобилей по-прежнему будет обязательным.

«Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что, в свою очередь, позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей», — сказал Черников.

Правительство РФ также продлило действие оформленных ранее диагностических карт (они выдаются по итогу прохождения техосмотра) до 1 октября 2021 года. Как пояснила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

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Таким образом правительство избавило владельцев действовавших на тот момент диагностических карт от необходимости проходить техосмотр по новым правилам. Напомним, что с 1 марта была введена фотофиксация процедуры с внесением в электронную базу информации о координатах места нахождения машины на момент техосмотра, а также о дате и времени начала и окончания его проведения. По данным СМИ, ряд операторов техосмотра заявил о затруднениях в связи с переходом на новые правила работы.

Эксперты положительно отозвались о предложенной главой ГИБДД инициативе. Об этом, в частности, высказался директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

«Собственно говоря, изначально мы за это выступали, потому что можно стимулировать проходить ТО, а не заставлять. Стимулировать можно с помощью ОСАГО, например», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он отметил важность сохранения процедуры техосмотра для автомобилей, используемых в коммерческой деятельности.

«Когда работает водитель, ему может быть плевать — он зарабатывает деньги. Вот его нужно обязать проходить технический осмотр, иначе он может перестать следить за автомобилем. А когда автомобиль в частном пользовании, это совсем другое дело. Человек возит самого себя и свою семью, и себе он не враг», — констатировал Канаев.

Отметим, что 9 июня Госдума одобрила во втором чтении законопроект, исключающий диагностическую карту из перечня документов, необходимых для оформления ОСАГО.

В этом документе предлагается исключить из закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» пункт, в котором говорится о требовании предъявить документ о прохождении техосмотра. Новый порядок планируется ввести в действие с 22 августа 2021 года.

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Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков также положительно оценил идею сделать техосмотр добровольным. Вместе с тем он задался вопросом о работе системы ОСАГО на фоне предложенных накануне изменений в сфере обязательного страхования и техосмотра. Как отметил эксперт, у страховой компании есть право регрессного иска.

«Если вы устраиваете аварию и наносите вред третьим лицам, то страховая компания по ОСАГО за вас заплатит, даже если у вас нет диагностической карты, но все эти деньги потом стребует с вас. Если мы сейчас отменяем ТО и переводим его в добровольную форму, то возникает вопрос: а что же тогда будет в этих случаях?» — рассуждает Кадаков.

Он напомнил, что система ОСАГО в России выросла из необходимости получить возмещение от человека, который нанёс кому-то ущерб.

«Человек должен понимать, что если он всё-таки попадает в аварию и будет признано, что он эту аварию совершил по причине неисправности транспортного средства, то он должен самостоятельно оплатить весь ущерб пострадавшей стороне, — предположил эксперт. — Вот он скажет: «Машина не моя. Она брата-свата. Мой доход пять рублей, и я вам компенсацию буду выплачивать в течение 120 лет». Вот как это сделать — я не знаю. Но на понятийном уровне я Черникова поддерживаю».

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