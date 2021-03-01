«Фотовидеофиксация»: в ПДД вводится новый дорожный знак для обозначения камер

С 1 марта в России можно использовать новый дорожный знак, указывающий на камеры фото- и видеофиксации нарушений. Новое обозначение будут применять вместе со знаками, указывающими на начало населённого пункта, и обозначениями, отмечающими расстояние до опасного участка или объекта. Прежний знак аналогичной направленности, который применялся в качестве уточняющего вместе с рядом других обозначений, будет действителен до 1 сентября.

С 1 марта в России можно применять новый дорожный знак, (6.22 «Фотовидеофиксация») предупреждающий о камерах, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

В соответствующем постановлении правительства говорится, что новый знак «обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД».

Согласно документу, знак будут устанавливать вне населённых пунктов на расстоянии 150—300 м до зоны контроля работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации. В населённых пунктах новый знак применяется совместно со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25, указывающими на начало населённого пункта.

Помимо прочего, при необходимости новый знак будут использовать вместе с обозначениями расстояния до опасного участка или объекта.

Разработчиком инициативы выступило МВД РФ. В пояснительной записке к проекту постановления правительства говорилось, что нововведения позволят проинформировать водителей о местах, на которых используются комплексы фото- и видеофиксации. При этом предполагалось сократить избыточное применение запрещающих и других дорожных знаков.

Согласно новому порядку, знак 6.22 устанавливается взамен прежнего обозначения 8.23. В пояснительной записке отмечалось, что соответствующая замена обусловлена конструктивными и техническими особенностями комплексов фотовидеофиксации, способных одновременно фиксировать несколько административных правонарушений.

«Проектом постановления предлагается взамен знака дополнительной информации (таблички) 8.23 «Фотовидеофиксация», используемой для уточнения действия знака, с которым она применяется, внести новый информационный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» для обозначения мест, на которых используются работающие в автоматическом режиме стационарные или передвижные специальные технические средства», — указывали авторы документа.

РИА Новости

Прежняя табличка обозначения фото- и видеофиксации (8.23) устанавливалась вместе с такими обозначениями, как железнодорожный переезд, светофорное регулирование, жилая зона, а также в местах, где запрещён обгон и остановка или действует ограничение скорости. Таким образом, раньше знак дополнял основное обозначение, указывая на характер фиксируемых камерой нарушений.

В соответствии с вступившим в силу постановлением, прежние знаки предупреждения фотовидеофиксации пока действительны, они утратят силу с 1 сентября 2021 года.

При этом внешний вид нового знака пока не обнародован. В частности, ТАСС сообщает, что МВД не ответило на запрос агентства о том, как выглядит новое обозначение 6.22.

Поручение президента

Отметим, что изменения вносятся в соответствии с распоряжением президента России. В июне 2019 года Владимир Путин высказался о расположении камер на российских дорогах в ходе заседания Госсовета. Глава государства тогда призвал «не прятать и не скрывать» это оборудование.

Он напомнил, что целью установки камер видеослежения является снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также сохранение жизней людей.

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — заявил он.

Наряду с этим Путин подчеркнул, что предупреждение дорожно-транспортных происшествий является ключевой задачей.

Продление действия диагностических карт

Днём ранее стало известно, что правительство РФ приняло решение продлить срок действия диагностических карт, выдываемых по итогам прохождения техосмотра.

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 октября 2021 года срок действия техосмотра, истекающего в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

«Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически», — говорилось в сообщении.

В нём также отмечалось, что благодаря решению кабмина у автовладельцев и профильного бизнеса появится время, чтобы подготовиться к новым правилам техосмотра.

Напомним, порядок прохождения этой процедуры изменился с 1 марта. Напомним, что речь идёт о фотовидеофиксации самой процедуры, а также переводе диагностических карт в электронный формат и ряде других изменений.