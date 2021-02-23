Эксперт прокомментировал изменение правил автотюнинга

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Заместитель главного редактора радио «Автодор» автоэксперт Сергей Смирнов прокомментировал изменение правил автотюнинга.
Эксперт прокомментировал изменение правил автотюнинга
  • АГН «Москва»

В беседе с Newinform он выразил мнение, что изменения никак не повлияют на автовладельцев, которые используют машину по прямому назначению.

«Если они хотят внести изменения, им следует придерживаться той процедуры, которая установлена. К этому относится: согласование с ГИБДД и согласование со специальными лабораториями, которые подтверждают безопасность внесённых изменений в конструкцию. Если сравнивать с прежними правилами, то эти нововведения являются небольшими», — сказал Смирнов.

По его словам, автомобиль, в который внесены изменения кустарным способом, может повлиять на безопасность всех участников движения.

В России с 1 февраля изменились правила тюнинга автомобиля. Автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы, а также протоколы проверки или автомобильные регистрационные знаки находятся в розыске.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.

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