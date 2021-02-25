Мишустин поручил отложить новый порядок техосмотра автомобилей

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Новый порядок техосмотра автомобилей необходимо отложить до 1 октября из-за пандемии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин поручил отложить новый порядок техосмотра автомобилей
  • РИА Новости

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — приводит РИА Новости слова Мишустина на заседании правительства.

Он обратил внимание министерств и ведомств, что необходимо сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно», — добавил премьер.

Ранее МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.

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