Мишустин поручил отложить новый порядок техосмотра автомобилей

Новый порядок техосмотра автомобилей необходимо отложить до 1 октября из-за пандемии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — приводит РИА Новости слова Мишустина на заседании правительства.

Он обратил внимание министерств и ведомств, что необходимо сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно», — добавил премьер.

Ранее МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.