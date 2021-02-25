Мишустин поручил отложить новый порядок техосмотра автомобилей
- РИА Новости
«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — приводит РИА Новости слова Мишустина на заседании правительства.
Он обратил внимание министерств и ведомств, что необходимо сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.
«Никаких неудобств для граждан быть не должно», — добавил премьер.
Ранее МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.