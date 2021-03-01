Собянин рассказал об ограничениях для грузовиков на МКАД

Власти Москвы планируют ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — говорится на сайте мэра Москвы.

Ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн ввели с 20 февраля 2021 года.

В трёх округах Москвы — в ЦАО, ЗАО и СЗАО — с 1 августа 2020 года введены новые правила проезда грузовиков. Правила грузового каркаса начали действовать на территории всей столицы в пределах МКАД.