В пределах МКАД с 1 августа заработают новые правила проезда грузовиков

В трёх округах Москвы — в ЦАО, ЗАО и СЗАО — с 1 августа введут новые правила проезда грузовиков. Теперь правила грузового каркаса будут действовать на территории всей столицы в пределах МКАД.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что грузовой каркас — это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей разрешённой максимальной массой более 2,5 тонн, и участки, где движение грузовиков разрешено только с целью обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту.

«Новые правила проезда грузовиков введут в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Теперь правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД. Это позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки», — сообщили в Дептрансе.

Как пояснили в ведомстве, новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки — большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешён при наличии подтверждающих документов.

«Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух — в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Также в этих округах на 21% сократилось количество аварий с участием грузового транспорта и в 2,3 раза снизилась концентрация оксида азота в воздухе. Просим водителей заранее ознакомиться с перечнем улиц, которые вошли в зону грузового каркаса», — добавили в Дептрансе.

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