Путин призвал не прятать камеры на российских дорогах

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Президент России Владимир Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета по вопросу развития дорог.
Путин призвал не прятать камеры на российских дорогах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Глава государства отметил, что целью установки камер видеослежения является снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также сохранение жизни людей. 

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — заявил он. 

Он подчеркнул, что предупреждение дорожно-транспортных происшествий является ключевой задачей. 

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