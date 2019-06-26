Путин призвал не прятать камеры на российских дорогах

Президент России Владимир Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета по вопросу развития дорог.

Глава государства отметил, что целью установки камер видеослежения является снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также сохранение жизни людей.

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — заявил он.

Он подчеркнул, что предупреждение дорожно-транспортных происшествий является ключевой задачей.

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