В партии «Единая Россия» предложили отменить обязательный техосмотр

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Партия «Единая Россия» совместно с правительством планируют доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
В партии «Единая Россия» предложили отменить обязательный техосмотр
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Единая Россия» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет», — заявил Турчак.

По его словам, для всех остальных случаев процедуру предлагается сделать добровольной.

Сенатор подчеркнул, что эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. 

Он добавил, что сейчас данная процедура «превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог».

В России 22 августа вступил в силу закон об отмене обязательного прохождения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Соответствующий закон в начале июля подписал президент Владимир Путин. 

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