В партии «Единая Россия» предложили отменить обязательный техосмотр
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- РИА Новости
«Единая Россия» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет», — заявил Турчак.
По его словам, для всех остальных случаев процедуру предлагается сделать добровольной.
Сенатор подчеркнул, что эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц.
Он добавил, что сейчас данная процедура «превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог».
В России 22 августа вступил в силу закон об отмене обязательного прохождения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Соответствующий закон в начале июля подписал президент Владимир Путин.