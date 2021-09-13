Правительство поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей
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- РИА Новости
«Правительство поддержит эту инициативу», — приводит ТАСС его слова.
Так глава кабмина прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о продвижении проекта.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила инициативу «Единой России» по упрощению процедуры техосмотра.
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с газетой «Известия» назвал эту идею «правильным движением, особенно в свете того, что происходит сейчас с техосмотром».