Правительство поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей

Правительство России поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство поддержит эту инициативу», — приводит ТАСС его слова.

Так глава кабмина прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о продвижении проекта.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила инициативу «Единой России» по упрощению процедуры техосмотра.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с газетой «Известия» назвал эту идею «правильным движением, особенно в свете того, что происходит сейчас с техосмотром».