В правительстве одобрили инициативу «Единой России» по отмене обязательного техосмотра
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«Предложение «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — заявил Хуснуллин.
Он отметил, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник».
Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» совместно с правительством планирует доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.
Как уточняется, данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц.
22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.
До этого полис выдавался только при условии проведения государственного техосмотра в отношении транспортного средства.