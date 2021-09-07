В правительстве одобрили инициативу «Единой России» по отмене обязательного техосмотра

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила инициативу «Единой России» по упрощению процедуры техосмотра. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Предложение «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — заявил Хуснуллин.

Он отметил, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник».

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» совместно с правительством планирует доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Как уточняется, данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц.

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

До этого полис выдавался только при условии проведения государственного техосмотра в отношении транспортного средства.