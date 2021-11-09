«Облегчит жизнь многим автовладельцам»: Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Согласно законопроекту, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить технический осмотр только при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и только если транспортному средству больше четырёх лет. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение облегчит жизнь многим автовладельцам.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Согласно законопроекту, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить технический осмотр только при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и замене основного компонента транспортного средства, причём только в том случае, если транспортное средство старше четырёх лет (включая год изготовления).

«Для всех остальных случаев техосмотр как обязательная процедура отменяется», — сообщили в Госдуме.

Как отмечается в пояснительной записке, вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих действующие полисы ОСАГО, низкая.

Вместе с тем Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, согласно которой обязательный техосмотр предусмотрен только для автобусов и грузовых автомобилей с максимальной массой более 3,5 тонн, а также прицепов к ним.

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение «облегчит жизнь многим автовладельцам».

«Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», — уточнил он.

Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

По словам Турчака, законопроект «призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур».

Сенатор подчеркнул, что на данный момент процедура «превратилась в формальность» и воспринимается водителями «как дополнительный налог».

РИА Новости

© Александр Кряжев

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT высказал мнение, что добровольный техосмотр позволит устранить ряд сложностей, в течение многих лет сопровождавших прохождение процедуры.

По его словам, ситуация на дорогах с принятием законопроекта не ухудшится, что подтвердит и статистика.

«При этом опасения операторов техосмотра — они, естественно, стараются свой бизнес спасти и всячески пытаются показать, что всё будет плохо. У них всё будет хорошо, поскольку остаётся огромное количество транспорта, который будет техосмотр проходить в обязательном порядке. Это вся коммерческая техника, весь пассажирский транспорт, такси, каршеринг и, самое главное, все автомобили старше четырёх лет, которые перепродаются», — отметил эксперт.

В свою очередь, автоэксперт Михаил Колодочкин высказал опасение, что некоторые автовладельцы с принятием законопроекта будут более халатно относиться к проверке технического состояния автомобиля.

Также по теме «Лично контролировать состояние машины»: кабмин поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра Правительство России готово поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей, сообщил глава кабмина...

«Есть и чёрная, и белая стороны. Хорошо, что узаконено то, что было в реальности. Я думаю, что 80%, если не больше, всех автолюбителей проходили этот техосмотр любыми путями, кроме законного. Плохо то, что техосмотр всё-таки был такой обязательной ступенькой, которая хотя бы формально, но заставляла вспоминать о техническом состоянии своей машины. Это вот такой минус, который я вижу», — отметил он.

Напомним, 13 сентября глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что правительство готово поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал премьер.

Как сообщил в ходе совещания зампред правительства Марат Хуснуллин, было установлено, что ДТП с участием автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% от общего числа аварий. Он также отметил, что техосмотр «слабо коррелирует» с обеспечением безопасности на дорогах.

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что в правительственную комиссию обратились депутаты «Единой России», которые неоднократно получали запросы автовладельцев с просьбой разобраться с системой технического обслуживания.

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Соответствующий документ в начале июля подписал президент России Владимир Путин. Приобретать полисы без прохождения диагностики автовладельцы могут с 29 августа.