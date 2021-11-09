Автоэксперт Кадаков высказался по поводу отмены обязательного техосмотра для автомобилей

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Анастасия Румянцева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.
Автоэксперт Кадаков высказался по поводу отмены обязательного техосмотра для автомобилей
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Я считаю, что мы ничего не потеряем и ничего принципиально страшного на наших дорогах не произойдёт, что, скорее всего, подтвердит и статистика», — пояснил Кадаков.

При этом эксперт добавил, что звучат опасения со стороны операторов техосмотра, которые стараются свой бизнес спасти и всячески пытаются сказать, что «всё будет плохо». 

«У них всё будет хорошо, поскольку остаётся огромное количество транспорта, который будет техосмотр проходить в обязательном порядке. Это вся коммерческая техника, весь пассажирский транспорт, такси, каршеринг и, самое главное, все автомобили старше четырёх лет, которые перепродаютсят (а сейчас на рынке огромное количестве перепродаж, люди активно покупают, продают). У этих товарищей, у техосмотрщиков, работы хватит», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.

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