Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.
Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Согласно законопроекту, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учёт и только в случае, если машина старше четырёх лет, включая год изготовления.

Во всех остальных случаях техосмотр как обязательная процедура отменяется.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал законопроект об отмене обязательного техосмотра с учётом доработки.

Российский кабмин дал положительный отзыв на внесённый в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учётом небольшой доработки.

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