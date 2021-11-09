Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.

Согласно законопроекту, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учёт и только в случае, если машина старше четырёх лет, включая год изготовления.

Во всех остальных случаях техосмотр как обязательная процедура отменяется.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал законопроект об отмене обязательного техосмотра с учётом доработки.

Российский кабмин дал положительный отзыв на внесённый в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учётом небольшой доработки.