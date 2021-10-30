Зафиксирован новый максимум: в России за сутки выявили 40 251 случай COVID-19

За прошедшие сутки в России впервые с начала пандемии был зафиксирован 40 251 новый случай коронавирусной инфекции. За это время полностью выздоровели 28 909 человек, 1160 пациентов скончались. С субботы, 30 октября, во всех российских регионах начал действовать режим нерабочих дней, введённый в качестве меры борьбы с распространением COVID-19.

За прошедшие сутки в России впервые с начала пандемии был зафиксирован 40 251 новый случай коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших — в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578) и Московской области (2680).

За это время полностью выздоровели 28 909 человек, 1160 пациентов скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 8 472 797. С начала пандемии в России выздоровели 7 331 424 человека, умерли 237 380.

По данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 208,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

С субботы, 30 октября, во всех российских регионах начал действовать режим нерабочих дней, введённый в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным. В ряде регионов нерабочие дни начались раньше — власти субъектов Федерации приняли такое решение исходя из эпидемиологической ситуации.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, большинство предприятий в столице соблюдает режим нерабочих дней. Он также выразил надежду на то, что после их завершения город вернётся к обычной жизни.

«Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдает нормы, установленные указом президента, и решения городских властей и службы Роспотребнадзора», — приводит его слова РИА Новости.

Мэр напомнил, что предприятиям, не соблюдающим установленных правил, грозят административные штрафы.

«Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, какой эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать и город будет жить обычной жизнью», — отметил Собянин.

Также в субботу руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и её заместители отправились в регионы со сложной обстановкой с COVID-19 для оказания методической помощи. В ведомстве уточнили, что это сделано по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Тем временем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему даже привитые от коронавируса люди могут заболеть.

«Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — цитирует специалиста РИА Новости.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Напомним, что медики неоднократно отмечали, что люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, даже в случае инфицирования переносят заболевание легче, чем те, кто не сделал прививку.

Жители России могут бесплатно привиться одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионах

Власти ряда других российских регионов приняли решение об ужесточении ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Так, губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что кафе и рестораны в регионе перестанут принимать гостей, но смогут обслуживать клиентов навынос. Закрываться заведения должны не позднее 23:00. Приостановлена деятельность детских развлекательных и батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций, а также работа магазинов непродовольственных товаров.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил, что в регионе с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 06:00. Также организациям рекомендовано перевести сотрудников на работу в удалённом режиме.

В Ингушетии с 30 октября по 1 декабря запрещено функционирование торгово-развлекательных комплексов и детских аттракционов в закрытых помещениях.

Власти Смоленской области ввели самоизоляцию для не привитых от коронавируса жителей старше 60 лет.

Также в Саратовской области продлили до 14 ноября ограничения деятельности ряда организаций: запрещены работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. В Пермском крае с 1 по 7 ноября приостановят деятельность организаций в большинстве сфер и ограничат доступ граждан на ряд объектов.