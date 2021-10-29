В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства региона.
«Установить, что до 14 ноября 2021 года: запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23:00 до 06:00 местного времени... приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и на других предприятиях общественного питания», — говорится в документе.
Отмечается, что исключением являются обслуживание навынос, доставка заказов, а также предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала.
Ранее на въезде в Севастополь начали установку блокпостов для проверки QR-кодов в связи с ситуацией с коронавирусом.