В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время

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Власти Саратовской области приняли решение продлить до 14 ноября ограничения на работу ряда организаций, введённые на фоне пандемии коронавируса.
В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства региона.

«Установить, что до 14 ноября 2021 года: запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23:00 до 06:00 местного времени... приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и на других предприятиях общественного питания», — говорится в документе.

Отмечается, что исключением являются обслуживание навынос, доставка заказов, а также предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала.

Ранее на въезде в Севастополь начали установку блокпостов для проверки QR-кодов в связи с ситуацией с коронавирусом.

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