В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время

Власти Саратовской области приняли решение продлить до 14 ноября ограничения на работу ряда организаций, введённые на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства региона.

«Установить, что до 14 ноября 2021 года: запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23:00 до 06:00 местного времени... приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и на других предприятиях общественного питания», — говорится в документе.

Отмечается, что исключением являются обслуживание навынос, доставка заказов, а также предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала.

Ранее на въезде в Севастополь начали установку блокпостов для проверки QR-кодов в связи с ситуацией с коронавирусом.