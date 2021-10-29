На въезде в Севастополь начали установку блокпостов для проверки QR-кодов

Блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации от COVID-19 начали устанавливать на трассах на въезде в Севастополь. Начало их работы назначено на 30 октября.

РИА Новости