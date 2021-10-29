На въезде в Севастополь начали установку блокпостов для проверки QR-кодов
- РИА Новости
Работы по установке блокпоста начались на трассе «Таврида» в районе стелы «Якорь», сообщает РИА Новости.
На дороге устанавливают дорожные знаки об ограничении скорости и знаки, обозначающие пункт пропуска.
«Система начнёт работать в нули (00.00 мск — RT.) 30 октября», — заявил замдиректора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Власти города приняли решение расширить периметр работы блокпостов на въезде в Севастополь.
Ранее сообщалось, что в Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.