На въезде в Севастополь начали установку блокпостов для проверки QR-кодов

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Блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации от COVID-19 начали устанавливать на трассах на въезде в Севастополь. Начало их работы назначено на 30 октября.
На въезде в Севастополь начали установку блокпостов для проверки QR-кодов
  • РИА Новости

Работы по установке блокпоста начались на трассе «Таврида» в районе стелы «Якорь», сообщает РИА Новости.

На дороге устанавливают дорожные знаки об ограничении скорости и знаки, обозначающие пункт пропуска.

«Система начнёт работать в нули (00.00 мск — RT.) 30 октября», — заявил замдиректора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Власти города приняли решение расширить периметр работы блокпостов на въезде в Севастополь.

Ранее сообщалось, что в Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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