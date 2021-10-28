В Севастополе приняли решение расширить периметр работы блокпостов на въезде в город

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Власти Севастополя приняли решение расширить зону, окружённую блокпостами, на въезде в город, чтобы туда попадали все населённые пункты, входящие в структуру субъекта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя директора Департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.
В Севастополе приняли решение расширить периметр работы блокпостов на въезде в город
  • © Анна Садовникова
  • РИА Новости

«Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан, мы решили расширить периметр работы блокпостов», — заявил он.

По его словам, «дополнительные пункты контроля будут развёрнуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь, мыс Сарыч, на северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишнёвое».

«Таким образом, граждане, проживающие во всех населённых пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений», — добавил Краснокутский.

Ранее сообщалось, что в Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно данным на 28 октября, за сутки в России выявили 40 096 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 392 697 случаев COVID-19.

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