В Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации
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- РИА Новости
В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что посты появятся на авто- и железнодорожном вокзале Севастополя, а также на трёх основных дорогах, ведущих в город.
«Три направления, по которым въезд в город осуществляется, железнодорожный вокзал, автовокзал», — сказал Развожаев.
По его словам, на местах будут проводить термометрию и проверку документов. В случае если документы, подтверждающие вакцинацию или факт перенесённой болезни, отсутствуют, придётся вернуться домой.
Ранее севастопольский губернатор назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе самой тяжёлой за всё время пандемии.
За последние сутки в Севастополе выявлено 337 новых случаев заболевания коронавирусом. Практически весь коечный фонд занят, около 5% — в резерве.