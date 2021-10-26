В Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации

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На въездах в Севастополь появятся блокпосты, где будут проверять у въезжающих наличие документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что посты появятся на авто- и железнодорожном вокзале Севастополя, а также на трёх основных дорогах, ведущих в город.

«Три направления, по которым въезд в город осуществляется, железнодорожный вокзал, автовокзал», — сказал Развожаев.

По его словам, на местах будут проводить термометрию и проверку документов. В случае если документы, подтверждающие вакцинацию или факт перенесённой болезни, отсутствуют, придётся вернуться домой.

Ранее севастопольский губернатор назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе самой тяжёлой за всё время пандемии.

За последние сутки в Севастополе выявлено 337 новых случаев заболевания коронавирусом. Практически весь коечный фонд занят, около 5% — в резерве.

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