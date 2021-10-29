В Ингушетии закрыли торговые центры и детские аттракционы до 1 декабря

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внёс изменения в указ об ограничительных мерах в регионе в связи с пандемией COVID-19.
В Ингушетии закрыли торговые центры и детские аттракционы до 1 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Запретить с 30 октября по 1 декабря 2021 года включительно функционирование торгово-развлекательных комплексов, детских аттракционов в закрытых помещениях», — говорится в заявлении со ссылкой на текст указа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России учёные выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.

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