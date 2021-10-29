В Ингушетии закрыли торговые центры и детские аттракционы до 1 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Запретить с 30 октября по 1 декабря 2021 года включительно функционирование торгово-развлекательных комплексов, детских аттракционов в закрытых помещениях», — говорится в заявлении со ссылкой на текст указа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране.
По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России учёные выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2.
28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.