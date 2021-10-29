В Роспотребнадзоре заявили о пяти случаях коронавируса AY.4.2 в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России учёные выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2.

«На настоящий момент в России выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хафизова, три случая были обнаружены в Москве и Московской области, а ещё два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о способности российских тестов выявлять вариант АY.4.2.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусом граждан региона не было прививки от инфекции.