В Роспотребнадзоре заявили о способности российских тестов выявлять вариант АY.4.2

Большая часть российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты», — цитирует РИА Новости Хафизова.

По его словам, учёные постоянно проверяют наличие новых мутаций, которые тест-системы не могли бы выявить.

Ранее в Москве и Московской области было зарегистрировано три случая заболевания подвидом дельта-штамма коронавируса АY.4.2.