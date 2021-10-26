В Роспотребнадзоре заявили о способности российских тестов выявлять вариант АY.4.2
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«Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты», — цитирует РИА Новости Хафизова.
По его словам, учёные постоянно проверяют наличие новых мутаций, которые тест-системы не могли бы выявить.
Ранее в Москве и Московской области было зарегистрировано три случая заболевания подвидом дельта-штамма коронавируса АY.4.2.