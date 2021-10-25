В Москве и Подмосковье выявили три случая заболевания мутацией коронавируса АY.4.2

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В Москве и Московской области было зарегистрировано три случая заболевания подвидом дельта-штамма коронавируса АY.4.2. Об этом в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Москве и Подмосковье выявили три случая заболевания мутацией коронавируса АY.4.2
  • Reuters

«У нас мы её (мутацию АY.4.2. — RT) увидели в Москве и Подмосковье — три таких случая — и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — приводит её слова Интерфакс.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о выявлении единичных случаев AY.4.2 в Московском регионе.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о выявляемых в России случаях заболевания разновидностью COVID-19 AY.4.2.

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