Вирусолог Альтштейн прокомментировал выявление разновидности коронавируса AY.4.2 в России

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.

«Сейчас доминирует штамм «дельта». Он всюду. Что касается новой разновидности, подобные разновидности возникают постоянно. Вирус размножается, у него неточно копируются геномы, вследствие чего и возникают новые разновидности», — рассказал Альтштейн.

Он отметил, что эксперты «сосредоточены на штамме «дельта» и в отношении него принимаются все необходимые меры».

«Конечно, ускорение темпов вакцинации поможет в данной ситуации, но вопрос в том, как их ускорить... Способы защиты всем хорошо известны — это ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в общественном транспорте, соблюдение дистанции, работа в удалённом доступе, если есть такая возможность. То есть все меры, которые сводят контакты между людьми к минимуму», — заключил вирусолог.

Как ранее сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, вариант AY.4.2 линии «дельта» обнаруживается в единичных случаях в России.