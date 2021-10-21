Вирусолог Альтштейн прокомментировал выявление разновидности коронавируса AY.4.2 в России

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Полина Полетаева
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал выявление разновидности коронавируса AY.4.2 в России
  • Reuters

«Сейчас доминирует штамм «дельта». Он всюду. Что касается новой разновидности, подобные разновидности возникают постоянно. Вирус размножается, у него неточно копируются геномы, вследствие чего и возникают новые разновидности», — рассказал Альтштейн.

Он отметил, что эксперты «сосредоточены на штамме «дельта» и в отношении него принимаются все необходимые меры».

«Конечно, ускорение темпов вакцинации поможет в данной ситуации, но вопрос в том, как их ускорить... Способы защиты всем хорошо известны — это ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в общественном транспорте, соблюдение дистанции, работа в удалённом доступе, если есть такая возможность. То есть все меры, которые сводят контакты между людьми к минимуму», — заключил вирусолог.

Как ранее сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, вариант AY.4.2 линии «дельта» обнаруживается в единичных случаях в России.

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