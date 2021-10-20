В США зафиксировали подвид коронавируса AY.4.2
- AP
Она отметила, что AY4.2 является подвидом штамма «дельта».
«Мы периодически видим его здесь, в Соединённых Штатах, но не фиксируем в настоящее время его увеличения или появления его кластеров», — приводит её слова РИА Новости.
Валенски добавила: на данный момент нет информации, что вакцины и препараты от коронавируса малоэффективны против этого варианта «дельты».
Ранее Financial Times писала, что на подвид AY.4.2 уже приходится 10% случаев заболевания коронавирусом в Великобритании.