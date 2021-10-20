В США зафиксировали подвид коронавируса AY.4.2

Короткая ссылка
Глава американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что в стране зафиксировали разновидность штамма «дельта» коронавируса AY4.2, ранее выявленную в Великобритании.
В США зафиксировали подвид коронавируса AY.4.2
  • AP

Она отметила, что AY4.2 является подвидом штамма «дельта».

«Мы периодически видим его здесь, в Соединённых Штатах, но не фиксируем в настоящее время его увеличения или появления его кластеров», — приводит её слова РИА Новости.

Валенски добавила: на данный момент нет информации, что вакцины и препараты от коронавируса малоэффективны против этого варианта «дельты».

Ранее Financial Times писала, что на подвид AY.4.2 уже приходится 10% случаев заболевания коронавирусом в Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить