FT: распространяющийся в Британии вид коронавируса может быть заразнее дельта-штамма

Учёные говорят, что распространяющаяся в Великобритании вариация дельта-штамма коронавируса может быть заразнее на 10—15%, чем исходный вариант.

Как пишет Financial Times, на подвид AY.4.2 уже приходится 10% случаев заболевания коронавирусом в Великобритании.

Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона отмечает, что если предварительные данные подтвердятся, то AY.4.2 может стать самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии.

При этом он призвал не делать преждевременных выводов.

«Великобритания — единственная страна, где он получил такое распространение, и я всё же не исключаю, что рост числа заболеваний им является случайным демографическим событием», — подчеркнул Баллу.

Как пишет Sky News, по последним данным, в Великобритании за сутки выявлено 43 738 случаев коронавируса.