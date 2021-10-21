Роспотребнадзор сообщил о выявлении разновидности коронавируса AY.4.2 в России
«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на учёных сообщила, что распространяющаяся в Великобритании вариация дельта-штамма коронавируса AY.4.2 может быть заразнее на 10—15%, чем исходный вариант.
Позднее глава американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что в стране зафиксировали данную разновидность COVID-19.