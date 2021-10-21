Роспотребнадзор сообщил о выявлении разновидности коронавируса AY.4.2 в России

В России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на учёных сообщила, что распространяющаяся в Великобритании вариация дельта-штамма коронавируса AY.4.2 может быть заразнее на 10—15%, чем исходный вариант.

Позднее глава американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что в стране зафиксировали данную разновидность COVID-19.