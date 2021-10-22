В Московском регионе выявили случаи заболевания подвидом коронавируса AY.4.2

В Московском регионе обнаружили единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В Московском регионе действительно выявлены пока ещё единичные образцы новой сублинии AY.4.2 штамма «дельта». Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка — Y145H и A222V», — приводит ТАСС его слова.

Хафизов заявил, что вакцина от коронавируса обеспечивает защиту от данного подвида инфекции.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью COVID-19 AY.4.2.