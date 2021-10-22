В Московском регионе выявили случаи заболевания подвидом коронавируса AY.4.2

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В Московском регионе обнаружили единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
В Московском регионе выявили случаи заболевания подвидом коронавируса AY.4.2
  • AP

«В Московском регионе действительно выявлены пока ещё единичные образцы новой сублинии AY.4.2 штамма «дельта». Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка — Y145H и A222V», — приводит ТАСС его слова.

Хафизов заявил, что вакцина от коронавируса обеспечивает защиту от данного подвида инфекции.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью COVID-19 AY.4.2.

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