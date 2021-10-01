В Кремле назвали плохой динамику распространения коронавируса в России
- Reuters
При этом он сказал, что динамика смертности пациентов с коронавирусом не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьёзные ограничения.
«Сейчас меры принимаются, что называется, «на земле», регионы реагируют, вы видите — все по-разному, все вводят разные ограничения, многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться (ситуация. — RT) дальше. Пока динамика плохая», — заявил Песков.
Он отметил, что власти регионов принимают решения самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации.
В России четвёртый день подряд фиксируется максимум смертей от коронавируса.
Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что локдаун в стране из-за ситуации с коронавирусом объявляться не будет.