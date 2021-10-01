В Кремле назвали плохой динамику распространения коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране.

При этом он сказал, что динамика смертности пациентов с коронавирусом не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьёзные ограничения.

«Сейчас меры принимаются, что называется, «на земле», регионы реагируют, вы видите — все по-разному, все вводят разные ограничения, многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться (ситуация. — RT) дальше. Пока динамика плохая», — заявил Песков.

Он отметил, что власти регионов принимают решения самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации.

В России четвёртый день подряд фиксируется максимум смертей от коронавируса.

Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что локдаун в стране из-за ситуации с коронавирусом объявляться не будет.