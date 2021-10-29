На Кубани запретили ночную работу общепита

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев завил, что в регионе для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 06:00.
На Кубани запретили ночную работу общепита
  • РИА Новости

Об этом Кондратьев написал в своём Telegram-канале.

«На Кубани ужесточаем требования режима повышенной готовности. К уже действующим в регионе ограничениям с 1 ноября добавляются следующие: предприятия общественного питания могут работать с 06:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организациям рекомендовано перевести сотрудников на удалённую работу.

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