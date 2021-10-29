На Кубани запретили ночную работу общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев завил, что в регионе для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23:00 до 06:00.

Об этом Кондратьев написал в своём Telegram-канале.

«На Кубани ужесточаем требования режима повышенной готовности. К уже действующим в регионе ограничениям с 1 ноября добавляются следующие: предприятия общественного питания могут работать с 06:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организациям рекомендовано перевести сотрудников на удалённую работу.

Ранее в Краснодарском крае ввели QR-коды для допуска участников и зрителей на массовые мероприятия.

В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.