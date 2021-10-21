Краснодарский край не планирует вводить дополнительные нерабочие дни

Власти Краснодарского края решили не вводить дополнительные нерабочие дни, кроме тех, что были объявлены с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Во время оперштаба приняли решение: не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября», — написал он в Telegram.

При этом на период в регионе ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий.

«С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг», — подчеркнул он.

Как ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в регионе вводят нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно.