В курортных городах Краснодарского края вводят QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в городах-курортах региона с 30 октября по 7 ноября вводится система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

«Решение: с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.



По его словам, в настоящий момент в регионе тёплая погода и вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт.

Ранее в Краснодарском крае ввели QR-коды для допуска участников и зрителей на массовые мероприятия.

В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.