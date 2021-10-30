Забайкалье вводит новые ограничения на период нерабочей недели

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о дополнительных ограничениях для снижения распространения коронавирусной инфекции.
Забайкалье вводит новые ограничения на период нерабочей недели
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Начиная с субботы, в Забайкальском крае прекращают принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов на вынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23:00», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы правительства региона.

На неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций. В детских садах работают дежурные группы. Не работают магазины непродовольственных товаров, чья площадь более 400 кв. метров, за исключением магазинов стройматериалов.

Ранее сообщалось, что во всей России начал действовать режим нерабочих дней, введённый в связи со сложной обстановкой по коронавирусу.

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