Во всей России начал действовать режим нерабочих дней

Во всей России начал действовать режим нерабочих дней, введённый в связи со сложной обстановкой по коронавирусу.

РИА Новости

© Максим Блинов

Согласно указу президента России Владимира Путина, он продлится до 7 ноября. Ранее президент подписал указ, установив нерабочие дни на всей территории России с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. В Московском регионе режим нерабочих дней начал действовать 28 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство предприятий в столице соблюдают режим нерабочих дней. Ранее психолог дала советы россиянам на нерабочие дни.