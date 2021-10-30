Во всей России начал действовать режим нерабочих дней

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Во всей России начал действовать режим нерабочих дней, введённый в связи со сложной обстановкой по коронавирусу.
Во всей России начал действовать режим нерабочих дней
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Согласно указу президента России Владимира Путина, он продлится до 7 ноября.

Ранее президент подписал указ, установив нерабочие дни на всей территории России с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. 

В Московском регионе режим нерабочих дней начал действовать 28 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство предприятий в столице соблюдают режим нерабочих дней.

Ранее психолог дала советы россиянам на нерабочие дни.

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