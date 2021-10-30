Во всей России начал действовать режим нерабочих дней
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Согласно указу президента России Владимира Путина, он продлится до 7 ноября.
Ранее президент подписал указ, установив нерабочие дни на всей территории России с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты.
В Московском регионе режим нерабочих дней начал действовать 28 октября.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство предприятий в столице соблюдают режим нерабочих дней.
Ранее психолог дала советы россиянам на нерабочие дни.