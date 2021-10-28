Психолог дала советы россиянам на нерабочие дни

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Гульнара Сотская дала советы россиянам на нерабочие дни.

«Для начала стоит воспользоваться шансом замедлиться, выдохнуть и расслабиться. Также появилась уникальная возможность выспаться. Это особенно актуально в осенне-зимний период, когда продолжительность светлого периода дня сокращается, а тёмного — увеличивается», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также можно побаловать близких кулинарными изысками, но главное — не переусердствовать и помнить, что в еде важна сбалансированность.

Также можно усовершенствовать свои профессиональные и другие компетенции с помощью онлайн-обучения.

«Главное — помните: чем бы вы ни занимались в предстоящую нерабочую неделю, важно набраться сил, энергии, запастись хорошим настроением, обрести внутреннее спокойствие и быть в ладу с собой и своим ближайшем окружением», — добавила она.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.