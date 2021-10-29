Собянин отметил соблюдение нерабочих дней большинством столичных предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что большинство предприятий в столице соблюдают режим нерабочих дней. Он выразил надежду на то, что после завершения нерабочих дней город вернётся к обычной жизни.

«Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, за несоблюдение правил предприятия подвергаются административным штрафам.

«Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, какой эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать и город будет жить обычной жизнью», — заключил он.

28 октября в Москве вступил в силу режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября включительно.

Как отмечал мэр столицы, установление такого режима должно разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции.