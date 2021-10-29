Собянин отметил соблюдение нерабочих дней большинством столичных предприятий
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«Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора», — цитирует РИА Новости Собянина.
По его словам, за несоблюдение правил предприятия подвергаются административным штрафам.
«Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, какой эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать и город будет жить обычной жизнью», — заключил он.
28 октября в Москве вступил в силу режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября включительно.
Как отмечал мэр столицы, установление такого режима должно разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции.