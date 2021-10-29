В Пермском крае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

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В Пермском крае с 1 по 7 ноября вводят жёсткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе приостановят деятельность организаций в большинстве сфер и ограничат доступ граждан на ряд объектов.
В Пермском крае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба краевого оперативного штаба.

«С 1 по 7 ноября включительно в Пермском крае приостанавливается деятельность организаций во всех сферах», — заявили в оперштабе.

В указанный период будет приостановлен доступ посетителей и работников в здания и сооружения, на территории которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг или проводятся какие-либо мероприятия.

Смогут продолжить работу аптеки и объекты розничной торговли, где продаются продукты или непродовольственные товары первой необходимости. Также будет разрешена торговля дистанционным способом.

Также исключение составят рестораны и кафе, которые работают навынос, столовые и буфеты, оказывающие услуги работникам организаций и ИП. 

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но власти держат её под контролем.

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