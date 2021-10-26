Губернатор назвал контролируемой ситуацию с COVID-19 в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но власти держат её на контроле.

«Ситуация непростая, но мы держим её на контроле. У нас есть резерв свободных коечных мест — 15,4%. И самое главное, мы видим достаточный резерв по кислороду», — приводит РИА Новости его слова.

Махонин сообщил, что после введения новых ограничительных мер в крае, в том числе системы QR-кодов, зафиксирован значительный рост темпов вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае подтвердили 653 случая COVID-19 за сутки.