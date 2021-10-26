В Пермском крае подтвердили 653 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 653 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает properm.ru.

На лечении в больницах находятся 4589 заболевших, из них 524 в тяжёлом состоянии.

Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов привиты 861 054 человека. Оба компонента получили 663 862 жителя.

Общее число заболевших в регионе достигло 116 392. Из больниц выписаны 99 055 человек, в том числе 476 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 662 случая COVID-19 за сутки. Вылечились при этом 707 жителей, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего в регионе за время пандемии заболели 93 314 человек, выписаны 78 775.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.