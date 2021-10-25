Вирусолог Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Это зависит только от нас. Если люди будут вакцинироваться, то мы справимся с этим быстро и не с таким количеством потерь. Если не будем — эпидемия закончится в любом случае, но это вопрос цены», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Аграновский также отметил, что ограничительные меры разгружают систему здравоохранения.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.