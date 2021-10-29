В Смоленской области ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 лиц старше 60 лет

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский утвердил изменения в свой указ, которые вводят самоизоляцию для непривитых от коронавируса жителей региона старше 60 лет.
В Смоленской области ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 лиц старше 60 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Лицам в возрасте 65 лет и старше (невакцинированным лицам в возрасте 60 лет и старше) необходимо принять меры по соблюдению режима полной изоляции, за исключением посещения медицинской организации», — говорится в заявлении.

Ранее в Нижегородской области ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет.

В сентябре Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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