«По сравнению с сентябрём увеличилась на 23,8%»: Голикова сообщила о росте смертности в РФ на фоне ситуации с COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в стране в октябре выросла на 23,8% по сравнению с сентябрём 2021-го. Она отметила, что это в основном связано с заболеваемостью COVID-19. По её словам, сейчас в России нет ни одного «зелёного» региона по заболеваемости коронавирусом, в 13 субъектах Федерации ситуация осложнилась. На этом фоне президент направил руководство Минздрава в регионы с наиболее сложной обстановкой для помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России в октябре выросла почти на четверть по сравнению с сентябрём 2021 года. По её словам, это в значительной степени связано с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

«По оперативным данным октября текущего года (на 28 октября), по сравнению с сентябрём текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует её ТАСС.

Вице-премьер также привела данные Росстата, согласно которым смертность в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилась на 18,3%. А за первые девять месяцев 2021 года смертность выросла на 18,8% относительно аналогичного периода в 2020-м.

«Из общего прироста смертности в сентябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19», — подчеркнула Голикова, пояснив, что смертность от других заболеваний при этом снизилась на 1,8%.

Ранее вице-премьер заявила, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 за неделю с 22 по 29 октября ухудшилась в 13 регионах России. В частности, Владимирская, Ивановская, Курганская и Омская области, а также Республика Алтай были переведены в «красную зону» на так называемой тепловой карте оперштаба. Красный цвет означает, что в регионе выявляется более 150 случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием.

За минувшие сутки в России зафиксировано 39 849 новых заболевших COVID-19. Общее число выявленных случаев в России с начала пандемии достигло 8 432 546. Днём ранее в РФ впервые было выявлено более 40 тыс. случаев коронавируса за сутки — 40 096.

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Кроме того, Голикова выразила беспокойство в связи с тем, что многие россияне запланировали туристические поездки в другие регионы в период нерабочих дней.

«Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного «зелёного» региона», — подчеркнула она.

Вице-премьер также высказалась о показателях коллективного иммунитета в субъектах Федерации. По её словам, наилучшие результаты зафиксированы в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), Москве (62,7%), Санкт-Петербурге (62,0%) и Севастополе (61,1%).

При этом самые низкие показатели коллективного иммунитета выявлены в Дагестане (21,9%), Кабардино-Балкарии (29,3%), Татарстане (31,6%), на Камчатке (32,2%) и в Томской области (32,6%), сообщила Голикова.

На фоне сложившейся в стране ситуации по коронавирусу стало известно, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко и его заместителям направиться в регионы с наиболее критической ситуацией с COVID-19.

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По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, чиновникам поручили оказать региональным медикам методическую и иную необходимую помощь.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в текущих условиях нет причин для закрытия границ, поскольку основное распространение вируса происходит внутри страны. Как пояснила Попова, завозные случаи блокируются, поскольку все прилетающие и приезжающие из-за границы проходят ПЦР-тестирование.

«По количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — цитирует её РИА Новости.

Рост детской смертности

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличилась смертность от коронавируса среди детей. По его словам, дети, которые болеют хроническими заболеваниями, очень тяжело переносят COVID-19.

«Поэтому для такой группы детей, у кого порой целый букет хронических заболеваний, у кого не работает собственная иммунная система, введены новые протоколы лечения и наборы препаратов. Это очень важное решение, которое поможет сохранить жизни», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Как уточняется в Telegram-канале московского оперштаба, врачи детского дистанционного консультативного центра будут брать под наблюдение детей из групп риска по тяжёлому течению COVID-19, которые лечатся дома.

В случае необходимости они получат лечение в стационаре кратковременного пребывания, который работает в Детской городской больнице имени Башляевой. Отмечается, что нахождение в стационаре продлится несколько часов, туда и обратно детей отвезут на специальном транспорте.

«По результатам обследования врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами: моноклональными вируснейтрализующими антителами и антиковидным иммуноглобулином человека. В России такие схемы лечения будут применяться у детей впервые», — отмечают в оперштабе.

Пять случаев коронавируса AY.4.2 в России

В пятницу, 29 октября, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в РФ учёные выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2.

«На настоящий момент в РФ выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма «дельта» AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия», — приводит его слова ТАСС.

Хафизов пояснил, что три случая были обнаружены в столице и Московской области, а ещё два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы. Напомним, что впервые вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По имеющейся информации, это один из подвидов штамма «дельта».