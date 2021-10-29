Иммунолог Жемчугов высказался о необходимости ревакцинации

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказался о необходимости ревакцинации.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в медицине и биологии нет стопроцентных гарантий.

«Всегда найдётся какая-то доза, которая вызовет заболевание даже у вакцинированного человека. Можно говорить о том, какой у него иммунитет, через год. Надо ли вакцинировать переболевших? Если они заражаются по второму разу, то переболевшим тоже нужна ревакцинация», — отметил эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.