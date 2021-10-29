Голикова заявила о росте смертности из-за COVID-19 в России в октябре

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что, согласно оперативным данным, смертность в России выросла в октябре на 23,8% по сравнению с сентябрём. При этом специалисты продолжают фиксировать рост смертности от COVID-19 в общей структуре.

«По оперативным данным октября текущего года (на 28 октября), по сравнению с сентябрём текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует российского вице-премьера РИА Новости.

Ранее Голикова со ссылкой на данные анализа за последние шесть недель сообщала о подъёме уровня заболеваемости коронавирусом в России.

По данным портала стопкоронавирус.рф, общий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране по состоянию на 29 октября составляет 46,8%. При этом наилучшие показатели отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%) и Москве (62,7%). Среди самых проблемных регионов — Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкария (29,3%) и Татарстан (31,6%).

Участники встречи глав минфинов и минздравов стран G20 в преддверии саммита заявили о необходимости достичь общемирового уровня вакцинации от коронавируса в 40% до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.