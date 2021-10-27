Голикова отметила рост заболеваемости коронавирусом в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Голикова отметила рост заболеваемости коронавирусом в России
  • Reuters

«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель... наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказала она на совещании с регионами.

По её словам, по итогам прошедшей недели показатель заболеваемости на 13,6% выше, чем на прошлой.

Ранее Голикова высказалась о введении в России нерабочих дней. Она отметила, что при соблюдении всех антикоронавирусных мер период нерабочих дней будет коротким.

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