Голикова отметила рост заболеваемости коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель... наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказала она на совещании с регионами.

По её словам, по итогам прошедшей недели показатель заболеваемости на 13,6% выше, чем на прошлой.

Ранее Голикова высказалась о введении в России нерабочих дней. Она отметила, что при соблюдении всех антикоронавирусных мер период нерабочих дней будет коротким.