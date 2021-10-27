Голикова отметила рост заболеваемости коронавирусом в России
- Reuters
«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель... наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказала она на совещании с регионами.
По её словам, по итогам прошедшей недели показатель заболеваемости на 13,6% выше, чем на прошлой.
Ранее Голикова высказалась о введении в России нерабочих дней. Она отметила, что при соблюдении всех антикоронавирусных мер период нерабочих дней будет коротким.