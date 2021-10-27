Голикова выразила надежду на скорое окончание нерабочих дней в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о введении в России нерабочих дней.

Как она сказала на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России», при соблюдении всех антикоронавирусных мер период нерабочих дней будет коротким.

«Надеюсь, что, если всё это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Голикова в ходе совещания предложила главе государства ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением. Он подчеркнул, что зарплата работников в нерабочие дни должна быть сохранена.

Впоследствии Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни. Некоторые регионы решили ввести нерабочие дни с 28 октября.