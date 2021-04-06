«Провокация, а не помощь гражданам»: почему «Альянс врачей» обвиняют в скрытой политической деятельности

Как выяснил RT, профсоюз «Альянс врачей»*, созданный в 2018 году якобы для защиты прав медицинских работников, на деле закупал средства индивидуальной защиты для медиков по завышенным ценам. Как полагают эксперты, бенефициары таких сделок направляли вырученные средства на финансирование скрытой политической деятельности. В незаконной политической агитации обвиняют непосредственно главу профсоюза: Анастасия Васильева вскоре предстанет перед судом за подстрекательство людей выходить на митинги во время действия ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Помимо этого, на счету Васильевой и её коллег по «Альянсу» более десятка административных правонарушений, связанных с опасностью инфицирования SARS-CoV-2.

Как стало известно RT, молодая организация «Альянс врачей», «независимый профсоюз», ведущий свою деятельность с августа 2018 года и провозглашающий главной задачей помощь медицинскому сообществу, обеспечивала медиков респираторами и халатами, совершая закупки по завышенным ценам. Это видно из отчёта профсоюза за июнь — сентябрь 2020 года, опубликованного на сайте организации.

В частности, в графе «Расходы на средства индивидуальной защиты» указаны респираторы класса защиты FFP3 и FFP2. Закупали их по 358 и 258 рублей соответственно. Это значительно выше средних цен, как показал анализ нескольких популярных сайтов по продаже спецодежды и защитных масок за июнь — сентябрь 2020 года.

Согласно архивным копиям этих сайтов, сохранённым на портале Wayback Machine, при оптовой закупке стоимость отечественных респираторов FFP2 варьировалась от 25 до 60 рублей за штуку. Аналогичные респираторы зарубежного производства продавались за 190 рублей. Осенью 2020 года более высокий класс защиты — FFP3 — стоил от 130 рублей за штуку при покупке мелким оптом.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Подобным образом недобросовестные организации, в том числе иностранные агенты, получают средства на осуществление политической деятельности, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Они могли в отчёт вписать одну сумму, а по факту заплатить другую, куда меньшую, — полагает глава НАК. — Закупки по завышенным ценам — это очень большой пласт нарушений со стороны недобросовестных организаций, которые работают с грантами и пожертвованиями. В том числе и с иностранными. Они таким способом получают неучтённые средства, которые могут использовать для дальнейшей политической деятельности».

Напомним, что 3 марта 2021 года Минюст признал «Альянс врачей» иностранным агентом. По данным ведомства, профсоюзу жертвовали деньги граждане Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии, Белоруссии и Украины.

Неутешительный диагноз

Деятельность «Альянса врачей» действительно сложно назвать исключительно профсоюзной, хотя поначалу она выглядела таковой.

«Выводить людей на улицы, тем более на массовые акции — это издевательство», — заявляла ранее Анастасия Васильева, отказавшись от участия в митингах по поводу дополнительных выплат медикам в связи с эпидемией коронавируса.

Анастасия Васильева

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Это было в сентябре прошлого года. Но уже в январе нынешнего Васильева призывала своих подписчиков в Twitter выходить на несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

После митингов 23 января 2021 года именно эти призывы и легли в основу уголовного дела главы «Альянса врачей» о нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Следственный комитет 4 февраля предъявил ей обвинение в подстрекательстве к совершению этого преступления (ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве 23 января

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Адвокат Васильевой Дмитрий Джулай сообщил тогда РИА Новости, что его подзащитная «не признаёт вину и считает обвинение бредом».

Сейчас Васильева, как и другие обвиняемые по этому делу (участница панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина, глава московского штаба Навального Олег Степанов, Любовь Соболь и брат оппозиционера Олег Навальный), находится под домашним арестом в ожидании суда.

Однако, как выяснил RT, «Альянс врачей» и саму Васильеву неоднократно уличали в нарушении действующих в стране ограничительных мер. Хотя до сих пор речь шла не об уголовных, а об административных правонарушениях.

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Карантинные меры

В апреле 2020 года «Альянс врачей» объявил о сборе средств на маски, халаты и респираторы для медиков. Средства индивидуальной защиты профсоюз передавал в региональные больницы. В одну из первых «гуманитарных» поездок 2 апреля 2020 года Васильеву и нескольких представителей профсоюза задержали на трассе М11 в районе Нижнего Новгорода.

Анастасии Васильевой вменили тогда две статьи КоАП — «Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности» (ст. 20.6.1) и «Неповиновение законным требованиям полицейских» (ст. 19.3).

Как постановил в июне прошлого года суд города Окуловка Новгородской области, Васильева «не имела права и объективных причин» находиться в этом регионе, нарушив положения указа губернатора по установлению и соблюдению карантинных мер. Главу профсоюза оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Аналогичные решения были приняты в отношении ещё восьмерых волонтёров «Альянса». Среди них оказались региональный лидер «Альянса врачей» по Московской области Наталья Колосова, а также глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией** Навального Вячеслав Гимади.

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Последний уже был фигурантом расследования RT о том, как в ФБК занимаются коммерческой деятельностью. В частности, упоминалось, что он, будучи гендиректором двух коммерческих фирм, не смог зарегистрировать на них в качестве СМИ канал «Навальный.LIVE», так как у Роскомнадзора «возникли обоснованные подозрения о наличии у единственного учредителя СМИ двойного гражданства».

Ещё два административных штрафа Васильева получила за то, что сопротивлялась эвакуации её Honda, а потом отказывалась пройти в отделение полиции в Окуловке.

Вирус паники

Тогда же, в апреле 2020 года, в «невыполнении правил при введении режима повышенной готовности» в случае угрозы возникновения ЧС был уличён районным судом Махачкалы глава регионального подразделения «Альянса врачей» Казимир Будунов. Суд признал его виновным по той же ст. 20.6.1 КоАП, так как Будунов покинул место жительства во время самоизоляции. Профсоюзный деятель тогда отделался предупреждением.

Месяц спустя, в мае, административное дело завели на руководительницу «Альянса врачей» в Сочи Юлию Волкову. В своём Twitter она опубликовала видео, в котором объявила о нехватке масок и средств защиты и намекнула, что врачи могут стать источником инфицирования пациентов. После этого коллеги Волковой по больнице написали заявление главврачу, в котором сообщили, что Волкова «дестабилизирует обстановку» и «сеет панику среди населения».

Правоохранительные органы Волкову обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), но потом дело закрыли, а профсоюзный деятель удалила спорный пост из соцсети.

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Ранее, в феврале 2020 года, Волкова была оштрафована судом на 20 тыс. рублей за проведение несанкционированного митинга у здания администрации города, хотя с местными властями было согласовано другое место для проведения акции.

В ноябре 2020 года в той же Окуловке штраф в размере 50 тыс. рублей получил по решению суда член «Альянса врачей», заведующий хирургическим отделением местной больницы Юрий Коровин. На него завели административное производство по статье 6.3 КоАП за нарушение санитарных правил. Как установил суд, в период пандемии Коровин находился на рабочем месте без маски, когда принимал у себя регионального менеджера профсоюза, привёзшего в больницу медицинские принадлежности и бытовую технику.

Политики в белых халатах

Люди, ратующие за права медиков и вообще за здоровье граждан, сами систематически нарушают санитарно-эпидемиологические требования, отмечают опрошенные RT эксперты.

Митинги, акции и забастовки — легальные методы профсоюзной борьбы, напомнил член Госсовета РФ, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Но в условиях пандемии, по его словам, нужно соблюдать ограничения, накладываемые на массовые мероприятия.

«Противоэпидемические меры надо выполнять. Мне особенно непонятно, почему сами врачи эти условия нарушают», — говорит глава ФНПР.

Действия «Альянса», продолжает Шмаков, объясняются политическими задачами.

«Они идут в створе совершенно других интересов. Это не профсоюз в классическом виде. Это политическая организация, перед которой стоят политические цели. Они просто упаковали свою деятельность в форму профсоюза, — отметил Шмаков. — Мы же верим не словам, а делам. Этот профсоюз часто приписывает себе те достижения и те решения вопросов, которые уже решены Профсоюзом здравоохранения Российской Федерации».

С этим мнением солидарен руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, бывший замглавы Солнечногорского района Виталий Бородин.

«Кажется, будто каждое из этих административных дел — мелочь. Но в совокупности они демонстрируют отношение этого профсоюза к безопасности граждан в период пандемии», — говорит Бородин.

По его мнению, в действиях профсоюза больше шоу, чем пользы. В пример он привёл историю из Солнечногорска. Туда «Альянс врачей» приехал 21 апреля 2020 года якобы для того, чтобы передать средства защиты представителям городской туберкулёзной больницы.

Однако руководство больницы СИЗы неизвестного производства официально принимать не стало. Всю партию сгрузили в квартиру к одному из сотрудников больницы в частном порядке. При этом «Альянс врачей» отчитался о выполненной доставке в своём Instagram.

«Альянс врачей» приехал в Солнечногорск на 12 автомобилях, «нарушал все меры безопасности и коронавирусные ограничения», рассказал RT Бородин.

«Чего они добивались, непонятно, — говорит эксперт. — Возможно, это спланированная акция, не направленная на реальную помощь гражданам. Представители «Альянса» всё время пытались спровоцировать своими действиями органы власти на конфликт».

В Минздраве Московской области тогда назвали инцидент в Солнечногорске «неудачной попыткой отчитаться за потраченные средства, которые собираются с неравнодушных граждан».





* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.



** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

